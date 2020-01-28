Sakarya ve Diyarbakır'da jeotermal saha ihaleleri

28.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 09:16

Sakarya'da 3, Diyarbakır'da 1 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki 2 bin 751 hektarlık, Sapanca ilçesindeki 1199 hektarlık ve Pamukova ilçesindeki 3 bin 935 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahaları ihaleye çıkarıldı.

İhale bedeli 195 bin 90 lira ve 276 bin 125 lira arasında belirlendi. İhale 11 Şubat'ta saat 10.00-11.00 saatlerinde Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü toplantı salonunda yapılacak.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki 3 bin 416 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası da ihaleye çıkarıldı.

İhale bedeli 116 bin 869 lira olarak belirlenirken, ihale 11 Şubat'ta 09.00'da Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında düzenlenecek.

Kaynak: AA