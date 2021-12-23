Sakarya ve Cezayir Naama üniversiteleri arasında iş birliği protokolü - Haberler
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Sakarya ve Cezayir Naama üniversiteleri arasında iş birliği protokolü

Sakarya ve Cezayir Naama üniversiteleri arasında iş birliği protokolü
AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Cezayir'deki Naama Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Cezayir'deki Naama Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Naama Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Safi Habib, Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı makamında ziyaret etti.

İki üniversite arasındaki iş birliği alanlarının müzakere edildiği ziyarette, akademik iş birliği ve Mevlana Değişim Programı protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin yanı sıra araştırma, akademik materyal, yayın ve diğer bilimsel bilgi paylaşımı alanlarında iş birliği yapılacak.

Törende, İlahiyat Fakültesi Dekanı ve SAÜ Mevlana Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Bostancı da yer aldı.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

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