Sakarya ve Bolu'daki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki politikalarını kınadı
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Sakarya ve Bolu'daki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki politikalarını kınadı

Sakarya ve Bolu'daki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki politikalarını kınadı
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya ve Bolu'daki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki politikasını protesto etti.

Sakarya ve Bolu'daki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki politikasını protesto etti.

Sivil toplum kuruluşları ve üyeleri, işgalcilerin Kudüs'teki baskın planlarına karşı tepkilerini göstermek için Sakarya'daki Orhan Camisi önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Hasan Şengül, Kudüs'ün, bayram öncesi yine İsrail'in saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

İsrail'in bu saldırılarının kronikleştiğini, Mescid-i Aksa'nın bir Yahudi mabedine çevrilmek istendiğini vurgulayan Şengül, şöyle konuştu:

"Mescid-i Aksa'ya düzenlenen toplu baskınlar, orada ibadet eden Müslümanlara yapılan saldırılar, ilahi hatıranın vücut bulduğu yapıya verilen zararlar, Müslümanların buraya girişlerine konulan engeller, Mescid-i Aksa'nın altının oyulmasıyla oluşturulan tüneller, buradaki ibadetgahlara uygulanan kapatmalar, Yahudilerin burada gerçekleştirdiği ayinler ve pervasızlıklar, her türlü sosyal ve kamusal baskılamalar, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerindeki düşlerinin yapı taşları olarak karşımıza çıkmaktadır. Müslümanların onurlu ve izzetli direnişi, İsrail'i her geçen gün düşlerinden uyandırarak gerçeğe doğru yaklaştırıyor, düşler yerini kabuslara bırakıyor. Bu hakikat, İsrail'in gün geçtikçe daha da çirkefleşmesine, saldırganlaşmasına ve zorbalaşmasına yol açıyor."

Şengül, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün akıbetinin yalnızca orada yaşayan Filistinlilerin omuzlarına yüklenmemesi gerektiğini ifade ederek, her Müslümanın, zamanın ve şartların ruhuna münasip şekilde Kudüs ruhunu ortaya koymasını istedi.

Bolu'da da sivil toplum kuruluşları ve üyeleri, Kadı Cami önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Bolu İHH Başkanı Fethi Sarımsakçı, Müslümanların ilk kıblesi, miracı, göz bebeği, kalbi, vicdanı, onuru ve kırmızı çizgisi Kudüs'ün, Kurban Bayramı öncesi yine İsrail'in saldırılarına maruz kaldığına dikkati çekti.

Kronikleşen saldırıların, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerindeki düşlerinin yapı taşları olarak karşılarına çıktığını vurgulayan Sarımsakçı, tüm Müslümanları buna karşı birlik olmaya çağırdı.

Açıklamanın ardından dua eden grup, daha sonra sessizce dağıldı.

Sakarya ve Bolu'daki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki politikalarını kınadı
Sakarya ve Bolu'daki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki politikalarını kınadı
Sakarya ve Bolu'daki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki politikalarını kınadı
Sakarya ve Bolu'daki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki politikalarını kınadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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