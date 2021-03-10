Sakarya ve Bolu'da yoğun sis etkili oluyor
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Sakarya ve Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

10.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:38
Sakarya ve Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

Sakarya ve Bolu'da yoğun sis etkisini gösteriyor.

Sakarya ve Bolu'da yoğun sis etkisini gösteriyor.

Sakarya'da gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yoğun sis kent merkezinde trafiği olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, sürücüler trafikte dikkatle ilerledi.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bolu

Bolu kent merkezinde yer yer etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.

Sis özellikle, Karacasu beldesi ile Yukarısoku ve Köroğlu mahallelerinde etkili oluyor.

Trafik ekipleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardıkları sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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