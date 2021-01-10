Sakarya ve Bolu'da sağanak etkili oluyor

Sakarya ve Bolu'da etkili olan sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sakarya ve Bolu'da etkili olan sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sakarya'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, öğle saatlerinde etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar ve paket servis taşıyan kurye çalışanları zor anlar yaşadı.

Bolu'da da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sürücüler ise trafikte yavaş ilerliyor.

Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre yağışların hafta boyunca kent genelinde devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz