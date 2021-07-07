Sakarya ve Bolu'da kuvvetli sağanak nedeniyle bazı yollarda çökme oluştu
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Sakarya ve Bolu'da kuvvetli sağanak nedeniyle bazı yollarda çökme oluştu

Sakarya ve Bolu'da kuvvetli sağanak nedeniyle bazı yollarda çökme oluştu
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Hendek ve Bolu'nun Mudurnu ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı yollarda çökme meydana geldi.

Sakarya'nın Hendek ve Bolu'nun Mudurnu ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı yollarda çökme meydana geldi.

Hendek'te sabah saatlerinde etkisini artıran yağış, yollarda su birikintilerine neden oldu.

Kızanlık yolu ve Yenimahalle'deki yolda çökme meydana gelirken, mahsur kalan bir otomobil ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hendek Belediyesince çöken yolların tamir edilmesi için çalışma yürütülüyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ise Dereköy Çayı'nın taşması sonucu Avdullar köyünden Ova Mahallesi'ne ulaşım sağlanan yolda göçük oluştu.

İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı, köye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.

Sağanak nedeniyle çay çevresindeki Dereköy, Çağşak ve Çamyurdu köylerinde de su taşkınları oluştu.

Bazı tarım arazileri su altında kaldı, hasar tespit çalışması başlatıldı.

Sakarya ve Bolu'da kuvvetli sağanak nedeniyle bazı yollarda çökme oluştu
Sakarya ve Bolu'da kuvvetli sağanak nedeniyle bazı yollarda çökme oluştu
Sakarya ve Bolu'da kuvvetli sağanak nedeniyle bazı yollarda çökme oluştu
Sakarya ve Bolu'da kuvvetli sağanak nedeniyle bazı yollarda çökme oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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