SAKARYA Vatandaşları sahura böyle kaldırdılar Vatandaşları sahura böyle kaldırdılar SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, otomobilin bagajına oturan Ramazan davulcusunun, darbuka ve klarnet çalan arkadaşlarıyla birlikte vatandaşları sahura kaldırması renkli görüntüler oluşturdu.

Vatandaşları sahura böyle kaldırdılar SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, otomobilin bagajına oturan Ramazan davulcusunun, darbuka ve klarnet çalan arkadaşlarıyla birlikte vatandaşları sahura kaldırması renkli görüntüler oluşturdu. Hendek Yeni Mahalle'de Ramazan davulcusu, darbuka ve klarnet çalan arkadaşlarıyla birlikte otomobilin bagajına oturarak vatandaşları sahura kaldırdı. Bagaja oturan mini orkestra üyeleri sahurda sokakları gezerek vatandaşlara renkli anlar yaşattı. Müziğin sesini duyarak balkonlara çıkan bazı vatandaşlar kendilerini müziğin ritmine bırakırken, bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Kaynak: DHA