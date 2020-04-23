SAKARYA Vatandaşlar istedi, emniyet müdürü mahalleye geldi Vatandaşlar istedi, emniyet müdürü mahalleye geldiADAPAZARI'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan vatandaşlar, polis ekiplerinden emniyet müdürünü çağırmalarını istedi.

Vatandaşlar istedi, emniyet müdürü mahalleye geldi

ADAPAZARI'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan vatandaşlar, polis ekiplerinden emniyet müdürünü çağırmalarını istedi. Ekiplerin haber verdiği Emniyet Müdürü Fatih Kaya, mahalleye gelerek çocukların bayramını kutladı.

Adapazarı Tığcılar Mahallesi Kesici Sokak'ta balkonları ve binaları bayraklarla donatan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken o sırada bölgede devriye gezen polis ekiplerini durdurdu. Vatandaşlar, emniyet müdürünün mahalleye gelmesini istedi. Polisler, vatandaşların isteğini Emniyet Müdürü Fatih Kaya'ya aktadı. Vatandaşların isteğini kırmayan Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, mahalleye gelerek vatandaşlar ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Bu sırada şiir okuyan küçük kız sözleri unutunca Emniyet Müdürü Kaya önce eşlik etti, ardından da alkışlarla küçük kıza destek oldu. Vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarı yapan Kaya, 'Umarım bu güzel bayramlarımızı ilk ve son kez evimizde kutluyoruz. İnşallah bundan sonra sokaklarda kutlayacağız.' dedi.

Kaynak: DHA