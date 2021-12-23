SAKARYA VALİSİ ÖĞRENCİLERLE KARTOPU OYNADI - Haberler
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SAKARYA VALİSİ ÖĞRENCİLERLE KARTOPU OYNADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesinde ziyaret ettiği okulda öğrencilerle kartopu oynadı.

SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesinde ziyaret ettiği okulda öğrencilerle kartopu oynadı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesinde bulunan Dikmen İlkokulu'nu ziyaret etti. Vali Kaldırım okulun bahçesinde çocuklarla kartopu oynadı. Çocuklar etrafını sardıkları Vali Kaldırım'ın üzerine kartopu attı. Vali Kaldırım çocuklarla birlikte eğlenceli anlar yaşadı. Vali Kaldırım öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirirken, çocuklar ve öğretmenlerle sohbet etti. Vali Kaldırım çocuklara kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Vali Kaldırım kartopu oynadığı o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Dikmen İlköğretim Okulunu ziyaretimizde coşkulu öğrencilerimiz bizi kartopu ile karşıladılar. Önce bayağı kartopu yedik ama usta bir manevrayla kartopu yağmurundan kurtulduk. Neşeniz hep daim olsun sevgili yavrularımız, sizleri çok seviyoruz." dedi.

SAKARYA VALİSİ ÖĞRENCİLERLE KARTOPU OYNADI

SAKARYA VALİSİ ÖĞRENCİLERLE KARTOPU OYNADI

SAKARYA VALİSİ ÖĞRENCİLERLE KARTOPU OYNADI

SAKARYA VALİSİ ÖĞRENCİLERLE KARTOPU OYNADI

SAKARYA VALİSİ ÖĞRENCİLERLE KARTOPU OYNADI

SAKARYA VALİSİ ÖĞRENCİLERLE KARTOPU OYNADI

SAKARYA VALİSİ ÖĞRENCİLERLE KARTOPU OYNADI

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