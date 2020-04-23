Sakarya Valisi Nayir video konferans sistemiyle çocuklarla görüştü
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Ahmet Hamdi Nayir, 23 Nisan, Sakarya, Güncel, Haber

Sakarya Valisi Nayir video konferans sistemiyle çocuklarla görüştü

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, video konferans sistemiyle çocukların bayramını kutladı.

23.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:34
Sakarya Valisi Nayir video konferans sistemiyle çocuklarla görüştü

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, video konferans sistemiyle çocukların bayramını kutladı.

Nayir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 16 ilçeden temsilci öğrencilerle video konferans bağlantısı kurdu.

Dünyayı yakından etkileyen salgın sebebiyle tüm yurtta törenlerin iptal olduğunu, bu yıl 23 Nisan coşkusunun evlerde yaşandığını aktaran Vali Nayir, "Yan yana olamasak da İl Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte 16 ilçenin temsilcileri olarak siz değerli çocuklarımız ile ekran karşısında buluşmaktan dolayı çok mutluyuz. Sizlerin şahsında 16 ilçemizdeki tüm çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramların geçmişte yaşananları unutmama ve daim anma açısında önemli günler olduğuna değinen Vali Nayir, dünya üzerinde çocuklara armağan edilmiş ve hiçbir ülkeye nasip olmayan bir bayramı hep birlikte yaşadıklarını kaydetti.

23 Nisan'ın kurtuluş mücadelesi olduğunu vurgulayan Vali Nayir, "23 Nisan, milli iradenin tecelli ettiği, verilen mücadeleye yön verecek bir Meclisin oluştuğu bir gündür, bu günün çocuklara armağan edilmesinin sebebi de geleceğimizde ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak çocuklarımıza olan güvenin ifadesidir. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o zamanki bütün idarecilerimiz, sizlere olan güvenlerini, sevgilerini ifade etmek için böyle bir bayramı hediye etmişlerdir. Her sene bu özel günü kutlarken, o dönem yaşananları da tekrar hatırlıyoruz, emek veren herkese minnet duygularımızı, aramızdan ayrılanlara da rahmet duygularımızı ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.

Okulların açıldığı gün ilk teneffüsü çocuklarla birlikte geçirme sözü veren Vali Nayir, daha sonra kendilerini tanıtıp duygu ve düşüncelerini aktaran öğrenciler ve aileleriyle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

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