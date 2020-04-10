Sakarya Valisi Nayir, Kovid-19 tedbirlerini yerinde denetledi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sakarya Valisi Nayir, Kovid-19 tedbirlerini yerinde denetledi - Haberler
Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Fatih, Polis, Güncel

Sakarya Valisi Nayir, Kovid-19 tedbirlerini yerinde denetledi

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, kent girişinde oluşturulan polis noktalarında uygulanan tedbirleri denetledi.

10.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:14
Sakarya Valisi Nayir, Kovid-19 tedbirlerini yerinde denetledi

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, kent girişinde oluşturulan polis noktalarında uygulanan tedbirleri denetledi.

Vali Nayir, D-100 kara yolu Esentepe kavşağında oluşturulan polis noktasını ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Polis teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Nayir, gazetecilere yaptığı açıklamada, görev başında olan polis memurlarını bu önemli günlerinde yalnız bırakmak istemediklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında sağlık çalışanlarının yanı sıra salgının önlenmesi adına kolluk birimlerine ve yerel yönetimlere görev düştüğünü anımsatan Vali Nayir, ekiplerin uygulanan tedbirleri denetlediklerini söyledi.

Bulaşma riskinin devam ettiğini dile getiren Nayir, "Maalesef bulaşma devam ediyor, ilimizde de devam ediyor. Halkımızın daha dikkatli olup daha az sokağa çıkıp daha çok evinde kalması lazım ki biz bu işin üstesinden gelelim. Başlarda artışlar yüzde 60'lar yüzde 70'ler mertebesinde giderken son 4 gündür yüzde 10'ların altına çektik. Artışlar azaldı ama yine de rakamlarımız büyük." şeklinde konuştu.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da salgına karşı teşkilat olarak yoğun mesai yaptıklarını kaydederek, "Terörle mücadelede trafik mücadelesinde olduğu gibi genel asayiş mücadelesinde olduğu gibi koronavirüs salgınıyla mücadelede de teşkilatımız elinden gelen gayreti göstermektedir. Halkımızın sokağa çıkmadan bu salgını en az zararla atlatması için tedbirlerimizi en üst seviyede almış bulunmaktayız. Ben de herkes gibi 'Evde kal Türkiye'm, evde kal Sakarya'm" sloganını tekrarlamak istiyorum. Bugünleri geçerek güzel günlere ulaşmayı canı gönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
İstanbul'da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Haberler
İstanbul'da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Özlem Zengin Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Aleyna Tilki Levent Dörter Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Wuhan Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Sakarya Valisi Nayir, Kovid-19 tedbirlerini yerinde denetledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 17:44:25. #1.15#
title