Sakarya Valisi Nayir'e Ziyaretler

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Kumbuzoğlu'nu kentte ve valilikte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Nayir, Sakarya hakkında genel bilgiler verdi.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Kumbuzoğlu, misafirperverliği için Vali Nayir'e teşekkür etti.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den ziyaret

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Vali Nayir'e ziyarette bulundu.

Partisinin İl Başkanı Ziya Akar'ın da hazır bulunduğu ziyarette Bülbül, Nayir'e yeni görevinin hayırlı olması temennilerini iletti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Nayir, 31 Mart yerel seçimlerinin kentte huzur içerisinde geçmesi için tüm siyasi partilere önemli görevler düştüğünü, yakın zamanda parti yetkilileriyle bir seçim toplantısı yapacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA