Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret

21.09.2019 09:14

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü görevinden Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Ziya Polat, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Polat'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Nayir, bölgenin çok sayıda ağaç türünü barındıran önemli ormanlık alanlara sahip olduğunu, buraların korunması ve geliştirilmesi için de büyük çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 6 yıl boyunca Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü görevini yürüttüğünü ifade eden Polat da bundan sonra tüm enerjilerini Sakarya ve bölge için harcayacağını kaydetti.

Kaynak: AA