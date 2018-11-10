Sakarya Valisi Nayir'e Ziyaret

1919-1929 yılları arasında Afganistan tahtında bulunan Kral Amanullah Han'ın kızı Prenses Naciye Doğan, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Afganistan Öğrenci Topluluğu üyesi öğrencilerle birlikte Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

SAÜ'de düzenlenen bir sempozyum için kente geldiğini belirten Prenses Doğan, Vali Nayir'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'ye karşı özel bir sevgilerinin bulunduğunu söyleyen Doğan, misafirperverlikleri için Nayir'e teşekkür etti.

Vali Nayir ise, Prenses Doğan ve beraberindekilerle iki ülke arasındaki ilişkiler üzerine bir süre sohbet ederek, tarih boyunca Türk-Afgan ilişkilerinde çok güçlü bir bağ bulunduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Nayir, SAÜ Afganistan Öğrenci Topluluğu üyesi öğrencilere derslerinde ve faaliyetlerinde başarılar diledi.