Sakarya Valisi Nayir'den Ramazan Bayramı mesajı Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nayir, mesajında, kendine mahsus manevi atmosferi sayesinde yoksul ve muhtaçların yanında olmanın, sevinç ve acıları paylaşmanın öneminin daha güçlü duygularla yaşandığı ramazan ayının tamamlandığını belirtti.

Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Nayir, bayramların sevgi, dostluk ve kardeşlik günleri olduğunu kaydetti.

Milleti bir araya getiren değerlerin korunup yaşatılması gerektiğini vurgulayan Vali Nayir, "Hepimizin bildiği gibi bütün dünya ile beraber ülkemizi de olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle bu yıl üzülerek birçok faaliyet iptal edilmek zorunda kalındı. İnşallah, bu sıkıntılı süreci milletçe birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve aziz milletimize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisiyle değerli Sakaryalı vatandaşlarımızın bayramını en kalbi duygularla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA