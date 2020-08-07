Sakarya Valisi Kaldırım, yeni hastanede bulundu
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Sakarya Valisi Kaldırım, yeni hastanede bulundu

Sakarya Valisi Kaldırım, yeni hastanede bulunduSAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 10 Ağustos'ta yeni binasında hizmete açılacak olan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

07.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:07

Sakarya Valisi Kaldırım, yeni hastanede bulundu

SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 10 Ağustos'ta yeni binasında hizmete açılacak olan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 10 Ağustos gününden itibaren yeni binasında hizmete açılacak olan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Vali Kaldırım'a ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Dr. Aziz Öğütlü ve hastane Başhekim Yardımcısı Hatice Sıçramaz eşlik etti. Hastane hakkında bilgi alan ve odaları inceleyen Vali Kaldırım, hastane personeliyle de bir süre sohbet etti.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yeni hizmet binası 130 yataklı kadın hastalıkları ve doğum servisi, 165 yataklı çocuk hastalıkları servisi ve 75 yatak yoğun bakım olmak üzere hizmet verecek.

Sakarya Valisi Kaldırım, yeni hastanede bulundu

Kaynak: DHA

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