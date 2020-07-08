Sakarya Valisi Kaldırım sağanaktan etkilenen Kaynarca ilçesinde incelemelerde bulundu Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kaynarca ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan su baskınlarından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kaynarca ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan su baskınlarından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

İlçede sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Müezzinler, Güven, Kulaklı ve Hayaller mahallelerindeki bazı yerleşim yerleri ile tarım arazilerinde su baskınları oluştu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da sağanaktan olumsuz etkilenen mahallelerde inceleme yaptı.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaldırım, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kaynak: AA