Sakarya Valisi Kaldırım, Kuzey Marmara Otoyolu'nda incelemelerde bulundu

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İstanbul'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını büyük oranda kolaylaştıracak ve 19 Aralık'ta açılacak Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı bölümündeki çalışmaları inceledi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İstanbul'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını büyük oranda kolaylaştıracak ve 19 Aralık'ta açılacak Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı bölümündeki çalışmaları inceledi.

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında inşa edilen 398,4 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi İzmit-Akyazı bölümünü gezen Kaldırım, çalışmaları yerinde inceleyerek Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan bilgi aldı.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentin ulaşım, lojistik sektörü ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak ve 19 Aralık'ta açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akyazı kesiminde incelemelerde bulunduklarını belirterek, "İlimiz yeni yollarla gelişiyor, büyüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan