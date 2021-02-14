Sakarya Valisi Kaldırım, Kovid-19 aşısı oldu
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Sakarya Valisi Kaldırım, Kovid-19 aşısı oldu

14.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:40
Sakarya Valisi Kaldırım, Kovid-19 aşısı oldu

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde aşı olduğunu bildirdi.

Sırası gelen herkese randevularını alıp aşı yaptırmaları çağrısında bulunan Kaldırım, "Aylardır fedakarca çalışan tüm sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi bu musibetten tez zamanda kurtarsın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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