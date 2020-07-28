Sakarya Valisi Kaldırım, Karasu Limanı'nda incelemelerde bulundu Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) heyeti Karasu Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) heyeti Karasu Limanı'nda incelemelerde bulundu.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Talip Kuriş ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette Vali Kaldırım'ın yanı sıra vekaleten Karasu kaymakamlığını yürüten Kocaali Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Sakarya Gümrük Müdürü İbrahim Aksoy, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, SATSO yönetim üyeleri ve meclis üyeleri de yer aldı.

Ziyarette IC Karasu Port yönetim binasında liman yönetimi tarafından sunum gerçekleştirildi.

Sunumda katılımcılara, mevcut yatırımlar, planlanan projeler, limanın sahip olduğu potansiyel hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Ziyarette konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Karasu Limanı'nın bölgenin parlayan yıldızı olacağından emin olduklarını, üretim hacminin artırılarak limanın daha da işlevsel olmasının mümkün olacağını belirtti.

Karasu Limanı'nın Sakarya için önemine vurgu yapan Kaldırım, "Karasu Limanımız şehrimiz ekonomisinin dünyaya ulaşacağı en önemli merkez olacaktır. Limanımızı çok daha verimli bir hale getirerek gelişmesini sağlamalıyız. Şehrimizdeki üretim olanaklarını ve çeşitlerini artırarak limanımızı desteklemeliyiz. Gelişmiş bir liman yatırımlar anlamında Sakarya'nın cazibe merkezi olmasına katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

SATSO Başkanı Akgün Altuğ da Karasu Limanı çevresindeki yeni ulaşım yatırımları ile limanın çok daha kolay ulaşılabilen bir konuma geleceğini belirtti.

Limanın kent ekonomisi için bir nimet olduğunu dile getiren Altuğ,"Yeter ki limanımızın verimli kullanılmasını ve bu şehre faydalı olmasını sağlayalım. Limana yakın bir mesafede bulunan ve destek verecek OSB'lerimiz olması lojistik açısından hem üreticimize hem de limanımıza oldukça fayda sağlayacak. Özellikle çevresinde devam eden yeni otoyol, demiryolu projeleri ile stratejik önemi oldukça fazla olacak. Ayrıca, Sakarya'nın dünya ticaretinde büyük rol almasında etkili olacak."diye konuştu.

Programın ardından SATSO heyeti, Karasu Limanı içerisinde bulunan SATSO Geçiş Belgesi Dağıtım Ofisi'ni ziyaret etti.

Akgün Altuğ, ofiste görevli SATSO personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA