Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin hasar tespit çalışmaları)...
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Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin hasar tespit çalışmaları)...

Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin hasar tespit çalışmaları) Bazı hafif de olsa hasar gören binalar, evler, iş yerleri var. Bunlarla ilgili tespit çalışmaları yapılıyor, çalışmalarımız devam ediyor.

Sakarya Valisi Kaldırım:
06.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:34

Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin hasar tespit çalışmaları) Bazı hafif de olsa hasar gören binalar, evler, iş yerleri var. Bunlarla ilgili tespit çalışmaları yapılıyor, çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA

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