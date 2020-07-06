Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin hasar tespit çalışmaları)... Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin hasar tespit çalışmaları) Bazı hafif de olsa hasar gören binalar, evler, iş yerleri var. Bunlarla ilgili tespit çalışmaları yapılıyor, çalışmalarımız devam ediyor.

Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin hasar tespit çalışmaları) Bazı hafif de olsa hasar gören binalar, evler, iş yerleri var. Bunlarla ilgili tespit çalışmaları yapılıyor, çalışmalarımız devam ediyor." Kaynak: AA