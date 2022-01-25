Sakarya Valisi Kaldırım'dan zorunlu olunmadıkça araç kullanılmaması çağrısı - Haberler
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Sakarya Valisi Kaldırım'dan zorunlu olunmadıkça araç kullanılmaması çağrısı

Sakarya Valisi Kaldırım'dan zorunlu olunmadıkça araç kullanılmaması çağrısı
AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava şartları nedeniyle zorunlu olunmadıkça araçlarla yola çıkılmaması çağırısında bulundu.

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava şartları nedeniyle zorunlu olunmadıkça araçlarla yola çıkılmaması çağırısında bulundu.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı ve fırtınanın ilimizde de ilerleyen saatlerde etkili olması beklenmektedir. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça araç kullanılmaması, tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya, Tragger, Medya, Güncel, Haber

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