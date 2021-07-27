Sakarya Valisi Kaldırım'dan "aşı ve tedbir" çağrısı Açıklaması
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Sakarya Valisi Kaldırım'dan "aşı ve tedbir" çağrısı Açıklaması

Sakarya Valisi Kaldırım'dan 'aşı ve tedbir' çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Sağlık

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara aşı ve tedbir çağrısında bulundu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara aşı ve tedbir çağrısında bulundu.

Vali Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki vaka sayılarında artışın gözlendiğini vurguladı.

Vatandaşlara kurallara uymaları çağrısında bulunan Kaldırım, "Salgından korunmanın tek yolu, aşı yaptırmak ve tedbirlere sıkı sıkıya uymak. Lütfen aşımızı vakit kaybetmeden yaptıralım, tedbirlere hassasiyetle uyalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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