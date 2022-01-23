Sakarya Valisi Kaldırım'dan Ankara istikametine doğru yola çıkacaklara uyarı - Haberler
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Sakarya Valisi Kaldırım'dan Ankara istikametine doğru yola çıkacaklara uyarı

Sakarya Valisi Kaldırım'dan Ankara istikametine doğru yola çıkacaklara uyarı
AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapandığını belirterek, Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapandığını belirterek, Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması uyarısında bulundu.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, Düzce-Gerede arası TEM otoyolu ve D-100 devlet yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanmış olup güvenli trafik sağlanana kadar ilimizden Ankara istikametine araç geçişine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Sakarya, Ankara, Düzce, Güncel, Haber

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