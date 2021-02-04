Sakarya Valisi Kaldırım'dan 100 milyon avroluk yatırım açıklaması
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Sakarya Valisi Kaldırım'dan 100 milyon avroluk yatırım açıklaması

04.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:34
Sakarya Valisi Kaldırım'dan 100 milyon avroluk yatırım açıklaması

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, daha önce yatırım sözü aldıkları yatırımcılarla son görüşmeyi yaptıklarını belirterek, "Kendilerinden yatırımı 100 milyon avroya (857 milyon lira) çıkarma sözü aldım." ifadesini kullandı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, daha önce yatırım sözü aldıkları yatırımcılarla son görüşmeyi yaptıklarını belirterek, "Kendilerinden yatırımı 100 milyon avroya (857 milyon lira) çıkarma sözü aldım." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce yatırım sözü aldıkları yatırımcılarla bugün son görüşmeyi yaptıklarını kaydetti.

"Kendilerinden yatırımı 100 milyon avroya (857 milyon lira) çıkarma sözü aldım." ifadesini kullanan Kaldırım, şunları kaydetti:

"İlk etap için yer tahsisi yaptık. Gıda sektöründe bu önemli yatırımı yapacak olan Rahmi Bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu önemli yatırımın şehrimize kazandırılması için destekleri ve yoğun gayretlerinden dolayı SATSO Başkanımız Akgün Altuğ ve Ferizli OSB yönetimimize teşekkür ediyorum. Marka şehrimize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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