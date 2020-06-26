Sakarya Valisi Kaldırım, AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'ı kabul etti
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Sakarya Valisi Kaldırım, AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'ı kabul etti

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'ı kabul etti.

Sakarya Valisi Kaldırım, AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'ı kabul etti
26.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:30

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'ı kabul etti.

Vali Kaldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA muhabirlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Yalçıntaş da Vali Kaldırım'a yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Ziyaret sonunda Yalçıntaş, Vali Kaldırım'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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