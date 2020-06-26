Sakarya Valisi Kaldırım'a SATSO heyetinden ziyaret
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Sakarya Valisi Kaldırım'a SATSO heyetinden ziyaret

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) heyeti, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Sakarya Valisi Kaldırım'a SATSO heyetinden ziyaret
26.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:32

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) heyeti, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un yanı sıra, Meclis Başkanı Talip Kuriş, yönetim kurulu başkan yardımcıları Cem Gün ve Yüksel Avşar ile genel sekreter Teyfik Öztürk'ün yer aldığı ziyarette Vali Kaldırım, Sakarya'nın birçok potansiyeli kendinde barındıran bir şehir olduğunu söyledi.

Sakarya'nın tarım, sanayi ve turizm üçlüsünü aynı anda kendinde barındıran nadide bir şehir olduğuna değinen Vali Kaldırım, kenti daha da ileriye götürmek adına dünyayı iyi okumanın gerekli olduğunu, çağın gerektirdiği şekilde tarım, turizm, sanayi ve ticarete adapte olarak ilerlemenin önemli olduğunu belirtti.

Şehri sahip olduğu güçlü potansiyelle daha da rekabetçi bir il haline getirmek gerektiğini ifade eden Vali Kaldırım, "Hedeflerimizi ve vizyonumuzu doğru bir şekilde belirleyerek ilerlemeliyiz. Geleceğin şehirleri arasına Sakarya'nın girmemesi için hiçbir neden yok. Dünyadaki gelişmeleri iyi okuyarak kanalize olmak, şehrin sahip olduğu argümanları geleceğe hazırlamak adına önemlidir." şeklinde konuştu.

Konukseverliğinden dolayı Vali Kaldırım'a teşekkür eden Altuğ, Sakarya'nın gelişimi için her türlü iş birliği, iletişime açık olduklarını ve şehre hizmet etmek anlamında göreve hazır olduklarını belirtti.

Vali Kaldırım'a görevinde başarılar dileyen Altuğ, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizin donanımı Sakarya açısından bir şanstır. SATSO olarak şehrimizin dinamikleriyle birlikte bu şehre hizmet etmek öncelikli sorumluluğumuzdur. Bu doğrultuda gayretle çalışıyoruz. Biz rekabeti seven ve bu rekabet edebilirliğimizi üretim potansiyelimizle zenginleştiren de bir bölgeyiz. Umuyoruz ki, yeni Valimiz ile birlikte iş birliği, pozitif iletişim içerisinde Sakarya'nın çok daha iyi yerlere gelmesi için gayret edeceğiz."

Kaynak: AA

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