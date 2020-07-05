Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2...
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2 cansız bedene daha ulaşıldığını, ölü sayısının 6'ya yükseldiğini söyledi.
05.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:55
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2 cansız bedene daha ulaşıldığını, ölü sayısının 6'ya yükseldiğini söyledi. - SAKARYA
Kaynak: İHA