Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Fabrika etrafında tüm...
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı.
03.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:11
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu ve patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz."
Kaynak: AA