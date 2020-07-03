Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Fabrika etrafında tüm... Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu ve patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz."

Kaynak: AA