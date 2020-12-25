Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan İHA'ya kutlama

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Enver Ören tarafından 1993 yılında kurulan İhlas Haber Ajansı (İHA) 28'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kutlama mesajı gönderdi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İHA'nın 28'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi. Vali Kaldırım, ajansın yaptığı çalışmalar, sınırları aşan haber ağı ve yerel basın kuruluşlarına büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Ajansın yaptığı haber çalışmalarıyla Türkiye'nin 81 ilinin sesini duyurduğunu ve Türkiye ile diğer ülkeler arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Vali Kaldırım, İhlas Haber Ajansı Sakarya İl Temsilciliğine gönderdiği kutlama mesajında, "İhlas Haber Ajansı'nın 28'inci kuruluş yıldönümünü tebrik eder, yayın hayatınızda başarılarınızın devamını dilerim. Bu vesileyle İhlas Haber Ajansı'nın tüm yönetici ve çalışanlarına muhabbet ve selamlarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı