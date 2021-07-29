Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan aşı çağrısı
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan aşı çağrısı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan aşı çağrısı
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Kaldırım, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere güvenlik güçlerinin ve ilgili tüm kurumların büyük özveriyle çaba gösterdiğini kaydetti.

Vatandaşlardan da bu çabaya destek verip hem kendi sağlıklarını hem de sevdiklerinin sağlığını düşünerek aşı yaptırmalarını isteyen Kaldırım, kentte vaka sayısını düşürmek için her alanda kararlılıkla mücadeleye devam edileceğini belirtti.

Vali Kaldırım, yeni kademeli normalleşme sürecine girilmesiyle kısıtlamaların büyük kısmının kalktığını, o günleri tekrar yaşamamak için her türlü tedbire riayet edilmesi gerektiğini ifade ederek, sağlıklı günlere kavuşulabilmesi ve hayatın normale dönmesi için en büyük gücün aşı olduğunu vurguladı.

Aşı noktalarını artırdıklarını, kamu ve özel hastaneler ile aile sağlığı merkezlerinde aşılama yapıldığını, merkezi yerlerde aşı çadırları oluşturduklarını, mobil ekiplerle de her vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini belirten Kaldırım, Sakaryalılardan aşı yaptırmalarını ve insanları teşvik etmelerini istedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan aşı çağrısı
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan aşı çağrısı
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan aşı çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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