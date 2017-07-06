Sakarya Valisi Balkanlıoğlu'na Ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, Valiler Kararnamesi ile Sakarya Valiliğine atanan İrfan Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Yalçıntaş, ziyarette Balkanlıoğlu'na AA'nın vizyonu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Vali Balkanlıoğlu, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, çalışanlara kolaylıklar diledi.



Ziyaret fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.