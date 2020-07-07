Sakarya Valiliğinden yayladaki kaçak yapının mühürlenmesi talimatı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın, Akyazı ilçesindeki Acelle Yaylası'nda inşa edilen kaçak betonarme yapının mühürlenmesi talimatı verdiği bildirildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın, Akyazı ilçesindeki Acelle Yaylası'nda inşa edilen kaçak betonarme yapının mühürlenmesi talimatı verdiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yayladaki göl kenarında betonarme kaçak yapının inşa edildiği haberlerinin çıkması üzerine Vali Kaldırım tarafından Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne haberlerin incelenmesi ve ilgili yapının mühürlenmesi için talimat verdiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kaçak yapının mühürlendiği, binayı yapanlar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA