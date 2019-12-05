Sakarya Valiliğinden üniversiteli gencin ölümüyle ilgili açıklama
Haberler » 3. Sayfa » Sakarya Valiliğinden üniversiteli gencin ölümüyle ilgili açıklama - Haberler

Sakarya Valiliğinden üniversiteli gencin ölümüyle ilgili açıklama

Sakarya Valiliği, Erenler ilçesinde bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği olayla ilgili tahkikata başlanıldığını, ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu raporuyla belirlenebileceğini açıkladı.

05.12.2019 23:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:23
Sakarya Valiliğinden üniversiteli gencin ölümüyle ilgili açıklama

Valiliği, ilçesinde bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği olayla ilgili tahkikata başlanıldığını, ölüm sebebinin raporuyla belirlenebileceğini açıkladı.


Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Erenler ilçesinde Mehmet Ali Çetin'in ölüm sebebi ile ilgili olarak değişik kaynaklarda farklı açıklamaların yer aldığı görülmektedir. Konuyla ilgili olarak tahkikata başlanılmış olup ölüm sebebine ilişkin olay mahallinden gerekli numuneler alınarak yetkili makamlara gönderilmiştir. Ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu raporu ile belirlenebilecektir" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler