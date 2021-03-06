Sakarya Valiliğinden salgınla mücadelede birliktelik çağrısı
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Sakarya Valiliğinden salgınla mücadelede birliktelik çağrısı

06.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:08
Sakarya Valiliğinden salgınla mücadelede birliktelik çağrısı

Sakarya Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbir ve kurallara tüm vatandaşların uyarak birliktelik oluşturulması çağrısında bulundu.

Sakarya Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbir ve kurallara tüm vatandaşların uyarak birliktelik oluşturulması çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Virüsün kapalı ortamlarda çok hızlı bulaştığına işaret edilen açıklamada, tüm kural ve tedbirlere titizlikle uyulması gerektiği vurgulandı.

Bu çerçevede Sakarya'da salgının en hızlı yayılma nedeni olan ev ziyaretlerinin sonlandırılması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hangi nedenle olursa olsun evlerde ve kapalı mekanlarda buluşmaları sonlandırmalıyız, taziye, mevlit gibi buluşmaları yapmamalıyız. Taziyeye gitmeden, mevlit yapmadan yapacağımız dualarla da görevimizi ifa edebiliriz. Hastalık bulaştırmanın, ciddi bir dini sorumluluk ve kul hakkına girmek olduğunun da idrakine vararak, Peygamber Efendimizin salgın dönemlerinde evlerinizde kalın tavsiyesine uyarak ev ziyaretleri yapmayalım, misafir kabul etmeyelim, bu tür buluşmaların ve özellikle cenazeler sonrası taziye, mevlit gibi bir araya gelmelerin yasak olduğunu unutmayalım."

Açıklamada ayrıca, salgının etkisinin azaltılması için 15 günlük sürenin önemli olduğu aktarılarak, "Sakarya olarak bir seferberlik halinde kurallara tam uyalım, hep birlikte el ele vererek en kısa zamanda kırmızıdan maviye dönelim inşallah. Başarmak elimizde." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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