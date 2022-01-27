Sakarya Valiliğinden kar yağışı uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya Valiliğinden kar yağışı uyarısı

AA, İbrahim Yozoğlu - Güncel
Sakarya Valiliğinden kar yağışı uyarısı

Sakarya Valiliği, kentte gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyardı.

Sakarya Valiliği, kentte gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentin kuzey kesimlerinde ilerleyen saatlerden itibaren yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Vatandaşlara olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün ilerleyen saatlerden itibaren ilimizin kuzeyinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı (10-20 santimetre üzeri) beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarlarla birlikte tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.???????

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri

Sakarya Valiliği, Medya, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title