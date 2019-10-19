Sakarya Valiliği'nden "taklit ve tağşiş" açıklaması

19.10.2019 19:34

Sakarya Valiliği, gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeler hakkında açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı yerel medyada yer alan Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, gerekli denetimleri yapmadığı haberlerinin ardından araştırma yapıldığı belirtildi.

Bakanlık tarafından açıklanan listede, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince tespit edilen 14 et ürünü ile 1 süt ürünü bulunduğu aktarılan açıklamada, işletmelere gerekli yasal işlemin uygulandığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, yürütülen gıda denetim ve kontrol hizmetlerinin amacının, tüketicinin sağlığının korunması ve tüketiciye güvenli gıda arzının sağlanması olduğuna işaret edilerek, "Bu kapsamda müdürlüğümüzce 2017 yılında 11 bin 107 denetim, 2018 yılında 14 bin 745 denetim ve 2019 yılı ekim ayı itibarıyla 14 bin 207 denetim yapılmış olup, ilimiz Türkiye genelinde 81 il içerisinde en çok denetim yapan iller arasında 13. sırada yer almaktadır. Söz konusu denetimler sırasında 2017 yılında 564 numune, 2018 yılında 732 numune ve 2019 yılı ekim ayı itibarıyla 335 numune alınmış olup, yine ilimiz Türkiye genelinde en çok numune alan iller arasında 15. sırada yer almaktadır." denildi.

Açıklamada, yerel medyada çıkan "denetimlerin yapılmadığı ve ihbarların dikkate alınmadığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA