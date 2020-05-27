Sakarya Valiliği'nden cuma namazına ilişkin açıklama Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 29 Mayıs'taki cuma namazıyla başlayacak vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 29 Mayıs'taki cuma namazıyla başlayacak vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkındaki genelge kapsamında alınan tedbirler ve yapılan çalışmaların ele alındığı istişare toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Nayir, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle kılınacak cuma namazına ilişkin, o günkü hava durumunun bu konuda belirleyici bir faktör olacağını, şartlara göre yapılan düzenleme kararlarının vatandaşlara duyurulacağını belirtti.

Nayir, buna göre 29 Mayıs Cuma günü belirlenecek kurallar ile hava şartları çerçevesinde öğle ve ikindi namazlarının camilerde, cuma namazının da cami avluları ya da kapalı olmayan uygun yerlerde cemaatle kılınacağını aktardı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğundan namazlara iştirak edemeyeceklerini bilmeleri gerekiyor. Cuma günleri dışarı çıkmalarına izin verilen 20 yaş altı gençlerimizin de sokağa çıkış saatlerinde yine değişikliğe gitmeyi planlıyoruz. Alınan bu tedbirler herkesin sağlığı açısından büyük önem arz ediyor."

Sakarya'da salgından dolayı hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 73 olduğunun altını çizen Vali Nayir, bu yaş grubundakilerin daha fazla korunması gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA