Sakarya Uyuşturucuyla Mücadelede Afrine Selam Gönderdiler

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube müdürlüğü ekipleri durumunda şüphelenip gözaltına alınan şahsın ikametinde 1458 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik şube müdürlüğüne bağlı ekipler yapılan bir ihbar üzerine A.G isimli şahısı düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramalarda 1458 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. A.G emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ferizli L tipi cezaevine gönderildi. Narkotik şubesine bağlı ekipler ele geçirilen 1458 adet extacy uyuşturucu haplarla Türkiye haritası yaparak Afrin'e selam yolladılar.