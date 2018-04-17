Sakarya-Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Baskını 18 Gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını 18 gözaltı

Sakarya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 18 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurduğu ve satışını yaptığı bilgisine ulaştığı çok sayıda kişinin evini belirledi. 'Torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 18 şüpheli evlerinde gözaltına alındı. Özel Harekat polislerinin kapıyı açmayan şahıslara 'Aç yoksa kırarız' diye bağırarak içeriye girdi. Baskın düzenlenen evlerde yapılan aramada 119 adet uyuşturucu hap, 156 gram esrar, 51 gram bonzai, 18 gram esrar, 3 gram skank, 0,66 gram kokain, 5 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet hassas terazi ile 480 lira para ele geçirildi. 18 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.