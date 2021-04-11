Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi TEKNOFEST 2021'e 17 projeyle katılacak
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi TEKNOFEST 2021'e 17 projeyle katılacak

Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi TEKNOFEST 2021'e 17 projeyle katılacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'de 17 farklı projeyle mücadele edecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'de 17 farklı projeyle mücadele edecek.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, yaklaşık 170 öğrencinin 17 farklı grupta TEKNOFEST 2021'e katıldığını belirterek öğrencilere gerekli desteği verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin ilk yardım sistemlerinde kullanılan araç, savaşan insansız hava aracı, insansız kara aracı, elektrikli araç, otonom araç ve su altı robotik sistemlere yönelik çalışma yürüttüğünü anlatan Sarıbıyık, atölye laboratuvarlarını açık tutarak ve teknik personelle destek vererek öğrencilerin verimli çalışmalar yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Öğrencilerin teknolojik yaklaşımlarını desteklediklerini aktaran Rektör Sarıbıyık, şöyle konuştu:

"Özellikle tarımsal faaliyetlerde artık günümüzde şunu söyleyebiliriz; sahada gezmek yerine insansız hava araçlarıyla gerekli çalışmaları yapıp mühendisliğin önüne o alanla ilgili bilgiyi, belgeyi, fotoğrafı getirip sonra da mühendisin karar vermesini sağlamakta fayda var gibi gözüküyor. Bunun ötesinde de belki kısmi olarak tarımsal faaliyetler yapacak birtakım robotlar da ileride bu çalışmalarla öğrenci kardeşlerimizi geliştirecektir."

"Savaşan İHA'lar çok önemli noktaya geldi"

SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay da bu yıl da öğrencilerinden başarı beklediklerini anlattı.

Savaşan insansız hava aracı çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Çay, "Biliyorsunuz teknoloji çok gelişti ve savaşan İHA'lar da çok önemli noktaya geldi. Bunlar görmüş olduğu diğer cisim ve dronelere odaklanabilmektedir ve 4 saniye onları odaklayarak sabit tuttuğu takdirde devre dışı bırakabilirler, öyle özelliğe sahipler. Şu an deneme aşamasındalar ama gelecekte bunları savaş alanlarında görme fırsatımız olacak." dedi.

Çay, projenin yazılımının üniversite tarafından yapıldığına işaret ederek üretim ve montajının ise öğrencilere ait olduğunu kaydetti.

SUBÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Furkan Kamanlı da öğrencilere her konuda danışmanlık desteği sunduklarını bildirdi.

Altı kişilik savaşan İHA ekibinde yer alan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Batuhan Argun da savunma sanayisinde kendi İHA'larının yer alması için çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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