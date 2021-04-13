Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 27 akademik personel alacak
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 27 akademik personel alacak

Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 27 akademik personel alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına 27 akademik personel alacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına 27 akademik personel alacak.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, birçoğu yeni açılan bölüm ve programlarda görev yapmak üzere akademik personel alımı için ilana çıkıldı.

Bu doğrultuda 14 doktor öğretim üyesi, 6 araştırma görevlisi, 3 doçent, 2 profesör ve 2 öğretim görevlisi olmak üzere 27 akademik personel alımı yapılacak.

Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecek.

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları içinse 27 Nisan'a kadar başvurular alınarak 6 Mayıs'ta ön değerlendirmeyi geçen adaylar arasında giriş sınavları gerçekleştirilecek.

Başvuru süreci ve sonuçlar "https://ilan.subu.edu.tr" adresinden takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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