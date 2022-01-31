Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak - Haberler
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak

AA, Uğur Subaşı - Güncel
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ), 22 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.

SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ), 22 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, SUBÜ'nün 2020 KPSS ile lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu toplam 22 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktığı belirtildi.

Resmi Gazete'de de yayımlanan ilanla 2 lisans mezunu mühendis, 2 lisans mezunu büro personeli, 8 ön lisans mezunu büro personeli, 6 ön lisans mezunu destek personeli, 2 lise ve dengi mezunu destek personeli, 2 lise ve dengi mezunu teknisyen olmak üzere toplam 22 personel alınacağı kaydedildi.

Bugün başlayacak başvuruların 14 Şubat Pazartesi mesai bitiminde sona ereceği belirtilen açıklamada, 18 Şubat Cuma günü ilan edilecek sonuçlar ve tüm detayların "https://personel.subu.edu.tr" adresinden takip edilebileceği bildirildi.

AA / Uğur Subaşı - Güncel

Sakarya, Gazete, Lisans, KPSS, Güncel, Haber

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