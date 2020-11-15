Sakarya Üniversitesinin projesiyle kentin imalat sanayi envanteri çıkarılacak
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Sakarya Üniversitesinin projesiyle kentin imalat sanayi envanteri çıkarılacak

15.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 15.11.2020 14:04
Sakarya Üniversitesinin projesiyle kentin imalat sanayi envanteri çıkarılacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından geliştirilen ve Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) iş birliğiyle yürütülecek proje ile şehrin imalat sanayi makine envanterinin oluşturulması hedefleniyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından geliştirilen ve Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) iş birliğiyle yürütülecek proje ile şehrin imalat sanayi makine envanterinin oluşturulması hedefleniyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada, SAÜ Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezince (SESAM) geliştirilen projenin Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından onaylandığı belirtildi.

Proje hakkında görüşlerine yer verilen SESAM Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özdemir, amaçlarının kentte üretim sürecinde kullanılan makinelerinin, Sakaryalı tüm üreticiler tarafından kolaylıkla görülebilir ve ulaşılabilir olmasını sağlamak olduğunu aktardı.

Kentin sanayi üretim potansiyelini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Özdemir, "Proje sayesinde üreticilerimizin elinde olan makineler, bir internet platformuna aktarılarak görünürlükleri artırılacaktır. Böylece üretim için herhangi bir makineye ihtiyaç duyanlar, bu platform üzerinden kimde ne makine olduğunu kolaylıkla öğrenebilecektir." ifadesini kullandı.

Özdemir, MARKA desteğini almaya hak kazanan projenin sadece SESAM ve SAMİB birlikteliğiyle değil, tüm sanayici ve imalatçıların desteğiyle yürütüleceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"SESAM olarak gerekli altyapıyı oluşturuyoruz ancak bu proje, Sakarya'da üretim yapan herkesin desteklemesini beklediğimiz bir projedir. Oluşturacağımız internet platformuna ne kadar çok makine kaydı yapabilirsek sistem o kadar etkin işleyecektir. Sonuç olarak Sakarya'nın, sanayi sektörü açısından var olan kendi potansiyelini daha etkili ve verimli şekilde kullanmasını ve üretim kapasitesini artırmasını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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