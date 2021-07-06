Sakarya Üniversitesinde Yunus Emre ve Türkçe Yılı Konferansı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya Üniversitesinde Yunus Emre ve Türkçe Yılı Konferansı düzenlendi

Sakarya Üniversitesinde Yunus Emre ve Türkçe Yılı Konferansı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Kültür Sanat

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yunus Emre'nin, Kur'an-ı Kerim'i bir nevi Türkçe'ye çevirdiğini söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yunus Emre'nin, Kur'an-ı Kerim'i bir nevi Türkçe'ye çevirdiğini söyledi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜRKMER) tarafından çevrim içi düzenlenen Yunus Emre ve Türkçe Yılı Konferansı'na katılan Ateş,Yunus Emre'nin çok yanlış tanındığını ifade etti.

Yunus Emre'nin sadece bir eylemci, bir pasifist değil, dönemin tüm kurallarına karşı çıkan biri olduğunu belirten Ateş, "Bizde bugün Yunus Emre'nin tabiri caizse çok uysal veya saf olduğuna dair bir anlayış var ama böyle değil. Bunun için çalışmalar yapıyoruz, çeşitli yayınlar yapıyoruz." dedi.

"Söyledikleri Kur'an'ın ve hadislerin Türkçesidir"

Şeref Ateş, Yunus Emre'nin dünün, bugünün ve yarının şairi olduğunu ifade etti.

"Yunus Kur'an'ın Türkçesidir, bu sözler Yunus'tandır ama asıl kitaptandır." diyen Ateş, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Yunus'un her sözüne böyle bakmak lazım. Kur'an'ın üslubu buyurgandır çünkü Allah kitabıdır; kural belirler. Önemli olan bu kitabı kültür haline getirmenizdir. Dolayısıyla Yunus, Kur'an-ı bir nevi Türkçe'ye çevirmiştir. Bu sayede çiftçisi, çobanı Kur'an-ı söyler olmuştur, onu halk diline indirmiştir. Yaşadığı dönemin insanları Osmanlı'yı kurmuş, kurulmasını sağlayan toplum altyapısı oluşmuştur. Yunus Emre bu ayettir, bu hadistir diye ayırmamış, bunları halka indirgemiştir."

Prof. Dr. Ateş, "Yunus Emre'nin pasif ve uysal olduğuna dair anlayışın yanlış olduğunu söylemiştim çünkü bize aktarılan Yunus, sadece uzak bir hayat, uzak yaşıyormuş gibi anlatılıyor. Oysaki öyle bir insan değil halkla iç içe olmuş, Azerbaycan'dan muhtemelen Rumeli'ye kadar gitmiş, hiç durağan olmamış bir insan. Bununla birlikte de nefsi emmareden nefsi mutmaine geçen, nefis terbiyesi yapan bir Yunus var, içsel gelişimini de bir taraftan yaşıyor." diye konuştu.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da Yunus Emre Enstitüsünün pek çok güzel işe imza attığını söyledi.

Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı dolayısıyla bu yılın ona ve Türk diline adanmasının önemli olduğunu dile getiren Savaşan, "Türkçe'nin dünya dili olarak yeniden ihya edilmesi güzel bir hedef. İnşallah bu çabalar karşılığını bulacaktır. TÜRKMER'in yaptığı çalışmalar sosyal alandaki birçok boşluğu dolduruyor. Üniversitemiz bünyesindeki araştırma merkezlerinin öğrencilere ulaşma ve akademik faaliyetlere ciddi katkılar sunduğunu düşünüyorum, hepsine müteşekkirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Selin Şekerci Burak Özçivit Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Salih Uçan Metin Oktay Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya Üniversitesinde Yunus Emre ve Türkçe Yılı Konferansı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 18:52:40. #1.15#

title