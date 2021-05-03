Sakarya Üniversitesinde salgın ve yeni istihdam biçimleri konuşuldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezince (SESAM) "Çalışma Hayatında Yeni İstihdam Biçimleri" konulu program düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezince (SESAM) "Çalışma Hayatında Yeni İstihdam Biçimleri" konulu program düzenlendi.

SAÜ SESAM YouTube kanalından yayımlanan, Doç. Dr. Ekrem Erdoğan'ın katılımı ve SESAM Müdürü Prof. Dr. M. Çağlar Özdemir moderatörlüğünde yapılan programda, salgın sürecinin etkileriyle oluşmuş yeni çalışma hayatı ve buna ilişkin farklı çalışmalar ile uzaktan çalışma biçimleri ele alındı.

Erdoğan, salgından çok daha önce ortaya çıkan yeni istihdam biçimlerinden bazılarının bu süreçte daha öne çıktığını belirterek, "Salgın, devam eden bir süreci hızlandırdı. 2000'li yılların başlarından itibaren tanınırlığı artan ve hızla yaygınlaşan uzaktan çalışma, mobil çalışma, bunlardan en çok öne çıkan çalışma biçimleri oldu. Pandemiyle bu süreç hızlandırılmış oldu. Birçok mesleğin icra edilmesi açısından da zorunlu hale geldi." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte firmaların kendi istihdam biçimlerini keşfettiğini aktaran Erdoğan, "Bizde uzaktan çalışma, bir iş yerine bağlı işçinin uzaktan çalışması olarak tanımlanıyor ancak Avrupa Birliği (AB) bu kavrama serbest çalışanları da ekleyerek kapsamını genişletmiştir. Yapmamız gereken, serbest meslek sahiplerinin çalışmasını bu yasal zeminde tanımlamak olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek