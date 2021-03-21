Sakarya Üniversitesi Vakfı Çocuk Yayınları, çocuklar için "İstiklal Marşı Atlası" yayımladı

Sakarya Üniversitesi Vakfı Çocuk Yayınları, "Geleceğimiz Çocuklar" sloganıyla başladığı yayın hayatında, ilk eseri olan "Çocuklar için İstiklal Marşı Atlası" kitabını çıkardı.

Sakarya Üniversitesi Vakfından yapılan açıklamada, yayınevinin, çocukların tarih, kültür ve edebiyattan beslenmelerini sağlamak amacıyla yayın dünyasına yeni bir soluk getirme arzusunun heyecanını yaşadığı belirtildi.

Bu yılın "İstiklal Marşı Yılı" olması nedeniyle yayınevinin bu yolculuktaki ilk eserinin "Çocuklar için İstiklal Marşı Atlası" olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çocuklar için İstiklal Marşı Atlası'nda, İstiklal Marşı'nın her bir dizesine verilmiş özel isimler, her bir dize için 10 yaş ve üzeri çocukların anlayabileceği bir dille yazılmış dize yorumu, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının çizimleri ve hayat hikayeleri, hilal içinde dizeyi anlamca görselleştiren çizimler, dizeyi anlamca zenginleştiren öneri müzik parçaları (şarkı-ezgi-marş), dizeyi anlamca tamamlayan öneri filmler, dizeden seçilmiş odak kelimesini öz bir şekilde açıklayan sözlük, dizeyi daha anlaşılır kılan önemli şahsiyetlerin özdeyişleri ve dizenin anlam dünyasını diri tutan önemli tarih olayları var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu