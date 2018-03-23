Sakarya Üniversitesi Öğrencilerin İsrail'e Tepkisi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri tarafından, Filistinli genç aktivist Ahed et-Tamimi'nin tutukluluğuna yönelik verilen karar protesto edildi.

Sakarya İHH Gençlik Birimi desteğiyle Orhan Cami önünde toplanan üniversite öğrencileri, aktivist Tamimi hakkında verilen kararı protesto etti.

Grup adına yapılan açıklamada, İsrail devletinin henüz 16 yaşında olan Tamimi'ye karşı giriştiği hukuk dışı uygulamaların, mahkum haklarının ihmalini gözler önüne serdiği belirtildi.

Okunan açıklamanın devamında avukatlarının itirazlarına rağmen mahkemesinin gizli görülmesi, duruşmalara yüzü kapalı, ayaklarına zincir vurulmuş halde getirilmesi gibi insanlık dışı uygulamaların, halen İsrail zindanlarında bulunan Müslümanların hiçbir can güvenliği olmadığının anlaşıldığı belirtilerek, "Gözlerini direnişin içinde açmış, direnişle büyümüş, direnişi kuşanmış tüm çocuklar ve gençler için artık harekete geçme vaktidir. Egemenlerin her türlü zulüm ve ifsadına karşı, Müslüman coğrafyalarda küresel intifadayı yükseltmek gerekmektedir. Ahed'in çağrısı dünyanın neresinde olunursa olunsun; özgürlük ve adalete adanmış herkese yapılan bir çağrıdır. Ahed'in şiarı özgürlük şiarıdır." denildi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.