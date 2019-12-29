Sakarya Üniversitesi Kampüsü'nde mevsimin ilk karı yağdı
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Sakarya Üniversitesi Kampüsü'nde mevsimin ilk karı yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkisini gösteren yağmur Sakarya'nın yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

29.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:50
Sakarya Üniversitesi Kampüsü'nde mevsimin ilk karı yağdı

'nün uyarılarının ardından etkisini gösteren yağmur 'nın yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.


Sakarya'nın ilçesinde bulunan Kampüsü güne kar ile uyandı. Zaman zaman etkisini gösteren yağmur Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yerini kar yağışına bıraktı. Kampüsün yanı sıra yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olduğu görüldü. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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