Sakarya Üniversitesi, İdlib'deki selden etkilenen Suriyelilere mobilya yardımı yaptı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), İdlib'deki selden etkilenen Suriyelilere gardırop, yatak, baza, komodin ve çalışma masası gönderiyor.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitedeki öğrenci yurtlarında bulunan mobilyalardan oluşan 180 takım, İdlib'e ulaştırılmak üzere Türk Kızılay Sakarya Şubesi'ne bağışlandı.

Bağışın son dönemlerde İdlib'de yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen insanlara ulaştırılacağını belirten Şube Başkanı Zahit Tiryaki, başta SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yardımların çok değerli olduğunu aktaran Tiryaki, "İdlib'de hayatını zor şartlar altında idame ettirmeye çalışan kardeşlerimiz var. Gayemiz oradaki insanların bir nebze de olsa ihtiyaçlarını giderebilmek ve yüzlerini güldürebilmektir. Bu anlamda en büyük destek Sakarya Üniversitesinden geldi. O bölgede eğitim almak için sıra yerine taşların üzerinde oturan savaş mağduru pek çok çocuk var. Gönderdiğimiz çalışma masalarını, çadır kentlerde yaşayan insanların ihtiyaçları için kullanacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek